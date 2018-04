Eletricista é morto a tiros em Angelim

NE10 Interior

A Polícia Civil segue investigando o caso. Foto: arte/NE10

Um homem de 29 anos foi morto a tiros, em Angelim, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, o eletricista, José ailton da silva, estaria jantando em um bar, quando quatro homens chegaram em um carro e começaram a disparar contra a vítima e logo em seguida fugiram.

Ainda segundo a polícia, os tiros atingiram outra homem que estava no bar no momento da execução. Ambas as vítimas foram socorridas para o hospital da cidade e transferidas para cidade de São João, porém o eletricista não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil segue investigando o caso.