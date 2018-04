Corpo de agricultor é encontrado em açude de Paranatama

NE10 Interior

Corpo foi encontrado por moradores que acionaram a polícia. Foto: reprodução/Google Maps

O corpo de um agricultor de 61 anos foi encontrado em um açude de Paranatama, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, moradores haviam encontrado o corpo da vítima, José Malaquias da Silva, boiando em um açude, no Sítio Baixa Fechada. Ainda segundo a PM, os moradores afirmam que era normal o agricultor andar pelas redondezas do açude.

A Polícia Civil vai investigar o caso. o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina legal (IML) de Caruaru.