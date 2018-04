Conheça a estrutura do 17º Festival do Jeans de Toritama

NE10 Interior

São três mil metros quadrados de estrutura. Foto: divulgação

Para receber o Festival do Jeans de Toritama, uma arena gigantesca está sendo novamente instalada no estacionamento do Parque das Feiras: são três mil metros quadrados de estrutura, onde acontecerão desfiles de 23 marcas e serão montados stands com 56 expositores.

De acordo com assessoria, nesta edição, o espaço virá reformulado. A estimativa é de que, aproximadamente, cinco mil pessoas circulem pelo local a cada dia do evento. O jeans de Toritama é conhecido pela qualidade e por ter compradores em diversas partes do Brasil.