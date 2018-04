Confira o horário de funcionamento da 17º Festival do Jeans de Toritama

NE10 Interior

O Festival do Jeans de Toritama estará aberto ao público em geral de 3 a 5 de maio, sempre das 10h às 22h, com entrada gratuita. Já os desfiles acontecem, diariamente, às 18h30, e é voltado apenas para convidados.

O evento é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Toritama (ACIT) e tem a direção do conceituado produtor Thiago Alexandre, que irá conduzir uma equipe de mais 120 profissionais. Além disso, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Toritama e do Parque das Feiras, e conta com o patrocínio master da Santana Textiles.