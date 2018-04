Câmeras registram ação de criminosos que explodiram agência bancária em Jucati

NE10 Interior

A ação dos bandidos durou cerca de vinte minutos. Foto: reprodução/Vídeo

Criminosos explodiram um agência bancária do Bradesco, em Jucati, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta terça-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, a ação dos bandidos durou cerca de vinte minutos. Ainda segundo a polícia, ainda não se sabe a quantia levada. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: