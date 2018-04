Aprovado projeto de lei que permite parada livre de ônibus após às 22h em Caruaru

NE10 Interior

O projeto conta com apoio dos usuários de transporte público. Foto: reprodução/TV Jornal

Foi aprovado um projeto de lei que permite que transporte coletivo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, pare em qualquer local a partir das dez da noite até às cinco da manhã. O que de acordo com o autor da PL, a medida é de extrema importância para garantir mais segurança à vida de quem necessita usar o transporte coletivo nesses horários.







O projeto foi aprovado por unanimidade. Além disso, ficaria sob a responsabilidade das empresas de ônibus a divulgação do conteúdo da lei através de adesivos inseridos dentro dos transportes coletivos. O projeto conta com apoio dos usuários de transporte público. Principalmente as mulheres.

O projeto seguiu para o gabinete da prefeita Raquel Lyra, que deve ou não sancionar a lei.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: