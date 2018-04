Ação voltada para comunidade é realizada em Belo Jardim

NE10 Interior

O projeto incluirá as comunidades rurais nas atividades da assistência social. Foto: divulgação/Assessoria

A Secretaria de Assistência Social, da Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, iniciou neste mês de abril o projeto “Assistência Social na Comunidade”.

A primeira ação foi realizada no distrito de Serra dos Ventos, na Escola Municipal Manoel Teodoro de Arruda, e contou com a parceria da Secretaria de Saúde, Secretaria da Mulher, Óticas Diniz, Manu Moura Cursos Profissionalizantes e Cartório de Registro Civil.







Segundo a secretária de Assistência Social, Luzinete Torres, o projeto incluirá as comunidades rurais nas atividades da assistência social. "É um momento de levarmos os serviços a quem não tem acesso, seja pela distância ou por não conhecer o que nós ofertamos. Estamos muito felizes com a realização deste projeto e esperamos expandir para outras comunidades nos próximos meses", explica.

Foram ofertados os seguintes serviços:

- Atendimento Técnico do Creas;

- Atendimento Técnico do Cras;

- Atendimento Bolsa Família;

- Atividade Física com os Idosos;

- Atendimento Cartório (2ª via de Certidão de Nascimento);

- Atendimento Oftalmológico;

- Atendimento de Saúde Bucal, Glicose e Aferição de pressão;

- Corte de Cabelo;

- Design Sobrancelhas;

- Manicure;

- Maquiagem.