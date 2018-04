17º Festival do Jeans de Toritama será apresentado para investidores em evento exclusivo

NE10 Interior

Festa de lançamento acontecerá na mega arena montada no Parque das Feiras. Foto: divulgação

A 17ª edição do tradicional Festival do Jeans de Toritama, no Agreste de Pernambuco, está perto de acontecer. O evento – considerado um dos mais importantes do segmento, no Brasil – acontece de 3 a 5 de maio.

Mas, no dia 2, às 19h30, uma festa voltada especificamente para investidores, autoridades, empresários e imprensa, vai marcar o lançamento oficial do projeto. De acordo com a assessoria, o objetivo é apresentar a eles, em primeira mão, toda a estrutura em funcionamento.







A festa de lançamento no dia 2 não é mero capricho. É um momento comemorativo, mas com o intuito maior de mostrar cada detalhe do Festival a quem investe para potencializar o poder produtivo da região.