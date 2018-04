Situação da PE 160 prejudica comerciantes de Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Transtornos enfrentados pelos motoristas é um dos agravantes. Foto: reprodução/TV Jornal

A TV Jornal já mostrou os transtornos enfrentados pelos motoristas que precisam passar pela PE-160, que vai para Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O município recebe milhares de compradores nos dias de feira e os feirantes e comerciantes da região estão preocupados com o impacto nas vendas por causa da situação precária da estrada.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: