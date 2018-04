Mãe do homem que morreu após ser atacado por abelhas em São Bento do Una lamenta o ocorrido

NE10 Interior

Vítima morreu antes do socorro chegar. Foto: reprodução/TV Jornal

Um homem, de idade não informada, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas, em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (22).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima e mais sete amigos estariam em uma casa de campo quando foram atacados por um enxame de abelhas. Ainda segundo os bombeiros, a vítima, identificada como George Augusto Siqueira de Morais, tentou fugir mergulhando em uma piscina e ao submergir foi atacado pelo enxame.







Os bombeiros informaram ainda que, ao chegarem no local já encontraram o homem sem vida e as demais pessoas apresentavam marcas de ferroadas espalhadas pelo corpo. Todos os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Municipal Maria Teresa Mendonça, em São Bento do Una.

