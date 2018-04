Homem é morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

O caso segue sob investigação da Polícia Civil da cidade. Foto: arte/NE10

Um homem de 52 anos foi morto a tiros, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (22).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Luiz da Silva, foi assassinado com cerca de quatro disparos de arma de fogo. Ainda segundo a PM, moradores locais encontraram o corpo caído próximo à estrada que dá acesso ao Sítio Marajava, no bairro Palestina, e chamaram o efetivo policial.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. O caso segue sob investigação da Polícia Civil da cidade.