Homem é morto a tiros dentro de bar em Garanhuns

A vítima estava em regime semiaberto do sistema prisional. Foto: arte/NE10

Um homem de 33 anos foi morto a tiros dentro de um bar, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (22).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, GIlberto Ferreira de Melo Filho, estava em um bar, quando foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e morreu no local. Ainda de acordo com a PM, testemunhas afirmaram terem visto os possíveis suspeitos pelo crime saindo do local em um carro. A vítima estava em regime semiaberto do sistema prisional.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto de medicina legal (IML) de Caruaru. O caso segue sob investigação da Polícia Civil da cidade.