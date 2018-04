Confira como foi a final da terceira fase do Futebol Society da TV Jornal Interior

NE10 Interior

16 equipes duelaram para definir os classificados as quartas de final da competição. Foto: reprodução/TV Jornal

O Campeonato de Futebol Society da TV Jornal continua. Os jogos aconteceram na Arena Colina, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a partir das 19h00. No sábado (21), teve início a terceira rodada da competição com jogos simultâneos. 16 equipes duelaram para definir os classificados as quartas de final da competição.

Iniciando a partida, o Borussia Dortmund venceu de 7 a 4 contra o Via ADL Independente FC. Em seguida, a vitória foi do Galarote contra o Motivados em um placar de 6 a 4. A partida seguiu com embate que terminou com a vitória dos Cervejeiros de 2 a 1 contra o Salgadinho.







Logo depois, um empate: 1 a 1 entre os times da Polícia Militar e Real Agreste. Em seguida, o Passira ganhou de 5 a 3 contra o Santa Clara. O Gaviões do Agreste conseguiu ganhar de 3 a 1 contra o Jardum Ipojuca. Na sequencia, o Condor foi destaque ao ganhar do Albino Moto Peças de 7 a 1. No útlimo jogo da noite, mais um empate: 3 a 3 entre o Arena Revelação e o Caruaru City.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: