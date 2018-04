Autarquia Educacional do Belo Jardim abre vestibular para 12 cursos

NE10 Interior

A Autarquia Educacional do Belo Jardim (AEB), no Agreste de Pernambuco, está com inscrições abertas para o vestibular 2018.2. As oportunidades são para 12 cursos: Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Produção, Psicologia, Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras (Inglês), Matemática, e Pedagogia. Os cursos funcionam no horário noturno e cada um oferece 50 vagas.

De acordo com a assessoria, as inscrições começaram no dia 1º de abril e podem ser feitas até o dia 31 de maio, através do site www.aeb.edu.br. As provas serão realizadas no dia 10 de junho em Belo Jardim e nos polos de Lajedo e Brejo da Madre de Deus.

O processo seletivo para todos os cursos será composto por uma redação sobre um tema atual (10 pontos) e 45 questões (2 pontos cada) versando sobre os seguintes conteúdos: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia.







O candidato terá 12 opções de ingresso junto aos cursos ofertados pela IES. O investimento será via boleto bancário (Valor R$ 20,00) disponível após preenchimento das informações solicitadas no formulário de inscrição e 1 kg de alimento não perecível colaborando voluntariamente com a Campanha de Alimentos da AEB. No ato da inscrição, o candidato escolherá o local da prova.

Além do site, os interessados podem obter mais informações através do telefone (81) 3726-1073 ou do e-mail vestibular@aeb.edu.br. Mantenedora da Faculdade do Belo Jardim, a AEB oferece cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação lato sensu.