Anunciada a data do Festival de Inverno de Garanhuns 2018

NE10 Interior

O evento de arte e cultura vai acontecer de 19 a 28 de julho. Foto: divulgação

O Governo do Estado anuncioi nesta segunda-feira (23) a data da 28ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria, o evento de arte e cultura vai acontecer de 19 a 28 de julho.

A programação está sendo elaborada a partir de um Edital Nacional que teve seu período de inscrições encerrado no dia 17 de abril. Todas as informações oficiais sobre o Festival continuarão sendo divulgadas no site: www.cultura.pe.gov.br/fig2018.