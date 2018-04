São João de Petrolina promete noites de muito sertanejo

NE10 Interior

A dupla Simone e Simaria será uma das atrações da festa. Foto: divulgação

Com atrações como Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Luan Santana, Henrique & Juliano, Solange e a dupla Simone e Simaria, a Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, anunciou, na noite desta quinta-feira (19), a programação do São João 2018.

De acordo com a assessoria, a festa acontece entre os dias 15 e 23 de junho com cinco shows por noite. O anúncio foi realizado pelo prefeito Miguel Coelho em um evento aberto ao público no parque municipal Josepha Coelho.

A Prefeitura de Petrolina espera a presença de mais de meio milhão de pessoas ao longo das nove noites do circuito junino e um aumento no fluxo de turistas para o município.

A abertura, no dia 15 de junho, por exemplo, terá Raimundinho do Acordeon, Gustavo Mioto, Ávine Vinny, Mano Walter e Aviões do Forró.

A programação da festa também garantirá espaço para a tradição com a participação de artistas do autêntico forró como Targino Gondim e Flávio Leandro.







Segundo o prefeito Miguel Coelho, o São João de Petrolina pretende se expandir como o maior e mais forte do Brasil com a expectativa de mais de R$ 200 milhões na economia local e geração de 9 mil empregos.

Além da programação a prefeitura divulgou as atrações e eventos culturais que antecedem os shows no Pátio Ana das Carrancas. Serão realizados shows descentralizados em quatro comunidades (José e Maria, Avenida dos Tropeiros, Areia Branca e Rio Corrente), duas noites por final de semana, até o dia 9 de junho. O circuito junino ainda contará com concursos de quadrilhas e de sanfoneiros; festival de violeiros; a tradicional corrida de jegues (Jecana) e será encerrado no dia 25 de junho com a Missa do Vaqueiro, às margens do Rio São Francisco.

Confira a programação:

Pátio Ana das Carrancas (15 a 23 de junho)



Dia 15: Raimundinho do Acordeon, Gustavo Mioto, Ávine Vinny, Mano Walter e Aviões do Forró



Dia 16: Césio Tenório, Targino Gondim, Magníficos, Tayrone e Zezé de Carmargo & Luciano



Dia 17: Fabiana Santiago, Cleber e Cauan, Léo Magalhães, Marcia Fellipe e Gabriel Diniz



Dia 18: Edênio Lima, Joelma, César Menotti & Fabiano, Bell Marques e Solange



Dia 19: Pega Leve, Jonas Esticado, Devinho Novaes, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa



Dia 20: Guerber Pereira, Andréa Vitória, Israel Novaes, Simone e Simaria e Jorge & Mateus



Dia 21: Super Banda, Trio Granah, Geraldinho Lins, Dorgival Dantas e Wesley Safadão



Dia 22: Ytalo e Maciel, Wallas Arrais, Saia Rodada, Marília Mendonça e Henrique e Juliano



Dia 23: Jonathan Araujo, Desejo de Menina, Flávio Leandro, Matheus & Kauan e Luan Santana