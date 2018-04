Polícia encontra rotas de fuga em presídio de Capoeiras

NE10 Interior

Buraco conectava as celas ao pátio externa e também ligava a área externa a um buraco fora do prédio. Foto: divulgação/Polícia Militar

Durante uma revista realizada na tarde da última quinta-feira (19), pelo plano de nação do 9º BPM, na unidade carcerária pública de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco, foi encontrado um buraco que dava acesso a áreas externas das celas.

De acordo com a Polícia Militar, dentro de uma cela foi encontrado um buraco que acompanhava o sistema de esgoto do presídio e dava acesso para a área externa das celas. Ainda segundo a polícia, o buraco foi tapado por blocos de concreto que eram facilmente retirados e repostos pelos presos da cela.







A PM afirma ainda que as proporções do buraco poderiam proporcionar uma fuga em massa do presídio, isso porque o buraco que conectava as celas ao pátio externa também ligava a área externa a um buraco fora do prédio.

Dentro do buraco foi encontrado um celular e uma porção de maconha. A cela onde o buraco foi encontrado o buraco foi interditada e os homens presos foram remanejados para outras celas. O caso segue sob investigação do 9º BPM.