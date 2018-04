Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de cometer assalto e estupro em Jurema

NE10 Interior

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou do retrato falado de um homem, com idade aparente de 23 a 25 anos, suspeito de ter praticado um roubo seguido de estupro, no dia 10 de abril deste ano, na zona rural do município de Jurema, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, na ocasião, três homens armados entraram em uma residência durante a madrugada e rederam sete membros da família – o pai a mãe e cinco irmãos. Os homens, dois deles com camisas escondendo os rostos, procuraram dinheiro pelos cômodos e a chaves de uma moto que estava estacionada em frente a casa.







Um dos assaltantes, que não estava com o rosto coberto, abusou sexualmente da única irmã, e saíram levando uma TV, um aparelho celular, algumas moedas, o capacete e uma moto, que já foi recuperada pela polícia. A imagem foi feita baseada nas informações das vítimas.

Denúncia

A Polícia pede para que a população, sabendo de qualquer informação que possa ajudar a localizar os autores do crime, procure a Delegacia do município, ou entre em contato através dos números (87) 3795.1907 ou 3795.1904. Chamou a atenção da polícia que o assaltante, que estava sem o rosto encoberto, possui cerca de 1,5 metro, brinco na orelha esquerda e lesões provocadas por um acidente de moto.