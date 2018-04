Pesqueira comemora 138 anos nesta sexta-feira (20)

NE10 Interior

Foto: reprodução/Google Maps

Pesqueira, no Agreste de Pernambucano, comemora o aniversário de 138 anos de emancipação política nesta sexta-feira 20 de abril. Com comemorações e atos solenes espalhados por toda a cidade as festividades de aniversário da centenária cidade contará com cronograma que vai desde hasteamento da bandeira até o tão esperado corte do bolo que já aconteceu na manhã de hoje.

Confira algumas das atrações espalhadas pela cidade :

19h- missa em ação de graças na catedral nossa santa agueda

20h 30 min- retreta com a Banda de Musica José Benvenuto

21h- corte do bolo na praça Dom josé Lopes

22h 30 min- Show com a banda Jota Santos

00h- Show com a banda Labaredas