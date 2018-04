Mulher morre após ser atropelada em Sanharó

NE10 Interior

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. Foto: arte/NE10

Um mulher, de idade não informada, morreu após ser atropelada na BR-104, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atropelada nas proximidades do Sítio das Moças, zona rural. A mulher morreu no local e o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. O caso será investigado.