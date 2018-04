Muita comoção no velório do fotógrafo assassinado em Caruaru

NE10 Interior

André Bezerra Campos, de 34 anos, foi morto a tiros nesta quinta-feira (19). Foto: reprodução/TV Jornal

Foi velado nesta sexta-feira (20), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o corpo de André Bezerra Campos, de 34 anos que foi assassinado na quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, ele estava saindo de casa quando foi atingido por três tiros. Ainda segundo a PM, a vítima era fotógrafo e também trabalhava com confecção de próteses dentárias. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

