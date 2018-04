Homem é morto a tiros após se envolver em uma briga em Brejo da Madre de Deus

NE10 Interior

Vítima foi atingida por sete tiros. Foto: arte/NE10

Na quinta-feira (19) um homem foi assassinado após se envolver em uma briga de bar, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, José Torres do Nascimento, de 40 anos, estava em um bar no bairro Bandeiras quando um homem ainda não identificado se aproximou da vítima e desferiu sete tiros depois de ter brigado com o homem e fugiu do local. José Torres morreu no local.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime é desconhecida. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina local. A Polícia Civil irá investigar o caso.