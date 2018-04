Confira o que abre e fecha no feriado de Tiradentes em Caruaru

NE10 Interior

Centros de compras e serviços funcionam em horário especial. Foto: reprodução/TV Jornal

Em virtude do feriado de Tiradentes, neste sábado (21), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, centros de compras e serviços funcionam em horário especial.

Confira:

Saúde: UPAS ficam abertas 24h normalmente. Hospitais e Samu funcionam normalmente.

Serviços Públicos: A feira livre do Parque 18 de Maio, incluindo o Mercado de Carne, que ocorre normalmente aos sábados, será antecipada para a sexta-feira (20). As demais feiras terão funcionamento em seus dias habituais.

A coleta domiciliar será normal na cidade.

Lazer: O espaço lazer vai funcionar das 7h às 19h, no sábado (21) e no domingo (22). Os parques ambientais estarão abertos de acordo com seus horários habituais, fechando na segunda-feira (23), para manutenção.







Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: Serviços de urgência (como auxílio-funerário) funcionarão normalmente.

Cultura: Os Museus da cidade estarão fechados no sábado (21), retornando as atividades no domingo (22), das 9h às 13h.

Bancos: As agências bancárias não irão funcionar e retornarão com os atendimentos normais na segunda-feira (23).

Correios: Não haverá expediente nos Correios.

Detran: As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) não terão atendimento.

Comércio e centros de compras

O comércio tradicional e os centros de compras poderão funcionar normalmente no feriado mediante a uma solicitação, disse o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja).

O Shopping Difusora funcionará em horário especial. As lojas e quiosques abrirão as portas das 11h às 20h. Já as praças de alimentação do primeiro, segundo e terceiro pisos funcionarão das 11h às 21h. O cinema funcionará de acordo com os horários das sessões.

O Caruaru Shopping vai abrir as lojas das 10h às 20h. Já a praça de alimentação e parques infantis abrirão das 11h às 21h; o hipermercado, das 9h às 21h, e a academia das 8h às 16h. O boliche funcionará das 12h às 21h; e as salas de cinema, de acordo com a programação das sessões.

O Polo Caruaru funcionará no horário normal, das 9h às 18h.