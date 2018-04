Confira como foi a primeira noite do festival 'Viva Dominguinhos' em Garanhuns

NE10 Interior

Santana foi uma das grandes atrações da noite. Foto: reprodução/TV Jornal

Teve início nesta quinta-feira (19), a V edição do Viva Dominguinhos, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A festa foi aberta com o pernambucano Mourinha do Forró, que está completando 27 anos de carreira como músico e até hoje tem como inspiração a obra de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Em seguida o grupo Quinteto Violado sobe ao palco, e traz um show em homenagem a dois garanhuenses, Dominguinhos e Toinho Alves.

Na noite em que serão cantados os sucessos, imagens dos artistas já falecidos irão figurar nos telões. Santana foi a terceira atração da noite. Finalizando a noite, sobiu ao palco Jorge de Altinho apresentando grandes sucessos carreira.







Já consolidado no calendário cultural do Nordeste, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pela cidade durante os dias de evento, superando o público do ano passado.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: