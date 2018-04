Campanha de vacinação contra gripe começa na segunda-feira (23) em Belo Jardim

NE10 Interior

O objetivo é imunizar as pessoas que estão mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias, como recomenda o Ministério da Saúde. Foto: divulgação

A campanha nacional de vacinação contra a influenza inicia, nesta segunda-feira (23), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde e na Sala de Vacinas Severina Parteira. O objetivo é imunizar as pessoas que estão mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias, como recomenda o Ministério da Saúde.

De acordo com a assessoria, o público-alvo da campanha é: pessoas a partir dos 60 anos, crianças com seis meses a cinco anos, trabalhadores na área de saúde, professores das redes pública e privada (mediante a apresentação de atividade profissional em suas respectivas unidades de ensino), mulheres gestantes e puérperas, indígenas, pessoas privadas de liberdade (incluindo adolescentes cumprindo medidas socioeducativas) e profissionais do sistema prisional.

A campanha de vacinação seguirá até o próximo dia 1° de junho, e conta com um diferencial este ano, que é a imunização contra três tipos de vírus da gripe: o Influenza A, nas variações H1N1 e H3N2 e influenza B. O Dia D da campanha acontecerá no dia 12 de maio, com vários pontos descentralizados de vacinação em todo município.







Para tomar a dose da vacina, a pessoa deve estar dentro do público-alvo, e apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), juntamente com a caderneta de vacinação.

Grupo especial

O grupo das comorbidades, que são portadores de doenças respiratórias crônicas, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e portadores de trissomias, devem apresentar prescrição médica para realizar a imunização.