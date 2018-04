Viva Dominguinhos começa nesta quinta-feira (19) em Garanhuns

NE10 Interior

Serão mais de 30 shows gratuitos, distribuídos em dois polos. Foto: Camila Queiroz

A V edição do Viva Dominguinhos, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, começa nesta quinta-feira (19) a partir das 20h no polo principal, na Praça Mestre Dominguinhos. Serão mais de 30 shows gratuitos, distribuídos em dois polos, o Colunata que fica no centro da cidade, tem início as 10h na sexta-feira (20) e no sábado (21) e na Praça Mestre Dominguinhos, pontualmente as 20h, na quinta, sexta e sábado.

A festa vai ser aberta com o pernambucano Mourinha do Forró, que está completando 27 anos de carreira como músico e até hoje tem como inspiração a obra de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Em seguida o grupo Quinteto Violado sobe ao palco, e traz um show em homenagem a dois garanhuenses, Dominguinhos e Toinho Alves. No repertório, músicas que compuseram juntos, a exemplo de “Sete Meninas”.







Na noite em que serão cantados os sucessos, imagens dos artistas já falecidos irão figurar nos telões. Santana é a terceira atração da noite, Dominguinhos era sua maior inspiração musical, e se tornou amigo do artista. Santanna participou de muitos shows de Gonzagão, fazendo a abertura e posteriormente, sendo vocal.

Finalizando a noite, sobe ao palco Jorge de Altinho que promete apresentar os grandes sucessos carreira.

Já consolidado no calendário cultural do Nordeste, a expectativa é que mais de 200 mil pessoas passem pela cidade durante os dias de evento, superando o público do ano passado, disse a assessoria.