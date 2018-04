"Trata-se de uma ação de investigação", diz juiz que condenou o atual prefeito de Belo Jardim

NE10 Interior

De acordo com a sentença, o representado foi considerado inelegível por 8 anos, a contar do pleito de 2016. Foto: reprodução/TV Jornal

O juiz eleitoral da quadragésima quinta zona eleitoral de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco , condenou hoje o atual prefeito do município, Francisco Hélio de Melo Santos, conhecido por Hélio dos Terrenos, tendo em vista supostos abusos de poder econômico cometidos por ele em 2015. De acordo com a sentença, o representado foi considerado inelegível por 8 anos, a contar do pleito de 2016.

