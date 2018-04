Porto Digital recebe ações do Dia Mundial da Criatividade em Caruaru

NE10 Interior

Presente no calendário oficial da ONU, data é um marco para a Economia Criativa global. Foto: Divulgação

Neste sábado (21), acontece no Armazém da Criatividade, em Caruaru no Agreste de Pernambuco, o Dia Mundial da Criatividade. A data está presente no calendário da Organização das Nações Unidas (ONU) e é celebrada no Brasil por 13 cidades, em sua grande maioria capitais. De acordo com a assessoria, em Caruaru, um grupo de professores e profissionais, realizará mesas redondas, além de oficinas e feira criativa.

Além de ser marcado como feriado de Tiradentes no Brasil, o dia 21 de abril agora possui uma importância a mais para os profissionais e estudantes da área criativa mundial. Após a inclusão desta data no calendário oficial da ONU, dezenas de países no mundo inteiro se unirão para falar sobre Economia Criativa e como a criatividade pode colaborar para a evolução de atividades tradicionais da economia.

Para o organizador local do evento, Marcos Tenório, a data é um movimento que busca fortalecer a criatividade e a inovação pelo mundo e fazer com que pessoas de áreas que não são tradicionalmente ligadas à criatividade percebam que utilizam a criatividade no cotidiano. "Nossa expectativa é abraçar Caruaru com atividades criativas, por isso propusemos dois locais distintos: o Armazém da Criatividade pela sua representatividade para a área de economia criativa e inovação; e a Estação, por ser um monumento que está carecendo de mais atenção dos entes públicos, além de ser muito importante para os artistas locais", explicou.

Com a presença de professores e profissionais da área criativa, os debates se estenderão até às 12h no Armazém da Criatividade. Durante o evento, haverá mesas sobre a aplicação de um pensamento criativo nas mais diversas áreas como Administração e Relações Internacionais e uma discussão sobre Políticas Públicas e Inovação.







Confira a programação:

08h - A criatividade que nos une - Elton Vieira - IFPE (Mediador)

Criatividade para colaborar - Milton Oliveira - Plural

Criatividade na Administração - Fernando Pontual - UPE | Unifavip Wyden

Criatividade nas Relações Internacionais - Renan Assis - ASCES-UNITA

09h30 - Design, Criatividade e Inovação - Marcos Tenório - Kalulu Comunicação (Mediador)

Design e Inovação - Glenda Cabral - UFPE

Processos Criativos em Fotografia - Juliana Leitão - UFPE

Centralizando a criação no usuário: UCD Game - Erton Vieira - Unifavip Wyden

11h - Políticas Públicas e Inovação - Ana Suassuna (Mediadora)

Design, Criatividade e Inovação Social - Bárbara Grijp - Noeud (Mediadora)

Políticas Públicas e Criatividade - Ricardo Gonçalves - Gov. do Estado de Pernambuco

Política Pública Caruaruense e Criatividade - Carolina Cabral - Secretária Executiva de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa da Pref. Municipal de Caruaru (SEDEEC/PMC).

No período da tarde, a programação segue para a Estação Ferroviária, no centro de Caruaru, onde acontecerão oficinas, apresentações artísticas, palestras e debates, a partir das 14h.