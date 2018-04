Moradores de Caruaru ainda sofrem após fortes chuvas

NE10 Interior

Muitos moradores perderam móveis. Foto: reprodução/TV Jornal

Basta chover um pouco em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para provocar vários transtornos para as comunidades. A equipe da TV Jornal fez um giro por alguns bairros aqui da cidade para mostrar a situação das ruas após as chuvas do fim de semana.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: