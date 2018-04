Mês de abril em Riacho das Almas tem o melhor índice de chuvas do ano

NE10 Interior

Só na primeira quinzena do mês choveu praticamente o equivalente aos meses de janeiro, fevereiro e março juntos no município. Foto: divulgação

O aumento quantidade de chuvas registradas na primeira quinzena de abril no município, fez com que Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, registrasse o melhor índice de chuvas do ano. De acordo com dados pluviométricos da Secretaria de Agricultura de Riacho das Almas, desde o início do mês o município já registrou 82 mm de chuvas. O índice corresponde a praticamente o volume total de chuvas registrado nos meses de janeiro, fevereiro e março no município que, somado, foi de 83 mm.

Segundo a assessoria do município, os agricultores começaram as plantações de milho, feijão, mandioca e do tradicional abacaxi, que faz parte da cultura agrícola local. Os cultivos estão bem adiantados e a previsão de prosperidade da colheita é iminente, disse a assessoria.







Aração de terra

Assim que começaram as chuvas, a Secretaria de Agricultura local passou a oferecer, gratuitamente, o serviço de aração de terras para beneficiar as áreas de cultivo da zona rural. Até agora, mais de 800 propriedades rurais em Riacho das Almas receberam o serviço, disponibilizado por nove tratores.