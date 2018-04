Homem é morto a tiros na porta de casa em Caruaru

NE10 Interior

A Polícia Civil irá investigar o caso. Foto: Arquivo pessoal

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na frente da própria casa, no bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, André Bezerra Campos estava saindo de casa quando foi atingido por três tiros. Ainda segundo a PM, a vítima era fotógrafo e também trabalhava com confecção de próteses dentárias. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.







A PM informou ainda que a vítima não tinha passagens pela polícia. Até a publicação desta matéria ninguém foi preso pelo crime. A Polícia Civil irá investigar o caso.