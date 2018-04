Disque Denúncia enfrenta dificuldades financeiras em Caruaru

NE10 Interior

Desde 2016 quando o Governo do Estado deixou de enviar verbas para o órgão, a situação está complicada. Foto: Reprodução/TV Jornal

Uma ferramenta muito importante para desvendar crimes, é o Disque Denúncia. Só que desde 2016 quando o Governo do Estado deixou de enviar verbas para o órgão, que funciona em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a situação está complicada. O horário de atendimento foi reduzido, deixou de atender no fim de semana, porque hoje o disque denúncia agreste sobrevive apenas com a ajuda do município.

