Comércio tradicional e centros de compras de Caruaru poderão funcionar normalmente no feriado de Tiradentes, diz Sindloja

O lojista que fez a solicitação, até o dia 18 de abril, ao Sindloja e ao Sindecc, poderá abrir o estabelecimento. Foto: Divulgação

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja), no Agreste de Pernambuco, informou que o comércio tradicional e os centros de compras (shoppings, Fábrica da Moda e Polo Caruaru) poderão funcionar normalmente no dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes.







De acordo com o sindicato, o lojista que fez a solicitação, até o dia 18 de abril, ao Sindloja e ao Sindecc, enviando comunicado contendo a relação dos empregados que irão trabalhar no feriado, acompanhando as datas das respectivas folgas contempladas no prazo de 30 dias, poderá abrir o estabelecimento. Os funcionários que trabalharem no feriado terão ajuda de custo no valor mínimo de R$ 45.