Alto do Moura segue com ruas sem calçamento e outros problemas em Caruaru

NE10 Interior

Problemas de saneamento e calçamento são as principais queixas dos moradores. Foto: reprodução/TV Jornal

O maior centro de artes figurativas das américas, berço de artistas conhecidos nacionalmente, um dos principais pontos turísticos da cidade e um dos polos mais movimentados no período do São João, que é uma das maiores festas culturais do país, esse é o Alto do Moura.

Alguns moradores nunca tiveram nenhuma melhoria na rua de casa. Um projeto elaborado no ano de 2009, o Revitalino, garantia que o Alto do Moura seria transformado em um bairro do futuro: todas as ruas e calçadas seriam melhoradas, iria ser feito um estacionamento com capacidade para 900 vagas, um teatro para mais de 300 pessoas, um centro de convenções, um novo pórtico, a casa da mulher artesã e centro de apoio ao turista. Quase 10 anos depois, as únicas coisas que foram entregues foram o estacionamento e o centro de apoio ao turista.

Com a proximidade do São João, os artesãos ficam preocupados. É presico receber muito bem o turista, se não, ele não volta. Geralmente o foco da festa é a avenida principal, a Mestre Vitalino. Há um mês, um buraco que foi feito pela Compesa deveria ter sido recapeado pela prefeitura, mas até agora não foi.







No ano passado foi feito um binário para facilitar o trânsito. Para ir para o centro da cidade, os motoristas vão pela avenida principal, e pra fazer o caminho inverso, é preciso pegar a Rua Mestre Galdino. Mas quem passa por ela, reclama. A associação de moradores já solicitou diversas vezes que ela seja asfaltada e que o alto do moura seja visto como prioridade.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

De acordo com o secretário executivo de Obras e Urbanismo, Rodrigo Miranda, o que não fica pronto até o São João é a Casa da Mulher Artesã. O secretário disse ainda que até o período junino os problemas de calçamento e saneamento devem ser resolvidos.