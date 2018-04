Sistema de Conteinerização de Lixo será implantado em Caruaru

NE10 Interior

O sistema será implantado, inicialmente, no Centro, com o objetivo de evitar o acúmulo de lixo nas principais vias da cidade. Foto: reprodução/TV Jornal

A partir desta quarta-feira (18), a Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, através da Secretaria de Serviços Públicos, estará implantando o sistema de conteinerização do lixo, no Centro da cidade. Ao todo, serão destinados 40 conteineres para o correto armazenamento do lixo até o momento da coleta.

A conteinerização do lixo consiste no armazenamento correto dos resíduos domiciliares até o momento da coleta, proporcionando diversos benefícios para a população. Entre eles: lixo fica protegido das variações climáticas, evitando risco de inundações e enchente; eliminação de odores e poluição visual; eliminação de sacos de lixo rasgados por animais; redução do contato da população com o lixo; redução da proliferação de insetos e animais transmissores de doenças.







O sistema será implantado, inicialmente, no Centro, com o objetivo de evitar o acúmulo de lixo nas principais vias da cidade. Os conteineres serão alocados de forma que não dificulte o fluxo de pessoas e veículos.

