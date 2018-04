Prefeitura anuncia data de lançamento do São João 2018 em Caruaru

NE10 Interior

Polos, atrações e estrutura da festa serão apresentados ao público no dia 26 de abril. Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

Na última segunda-feira (16), a prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra, assinou decreto que regulamenta a festa de São João deste ano. No documento, constam detalhes como período e perímetro dos festejos, além dos nomes que fazem parte do comitê gestor. Este ano, além das atrações no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, Estação Ferroviária e Polo Azulão, a população vai poder curtir dois polos no Alto do Moura e em dez localidades que vão receber o São João na Roça, grande sucesso de 2017.







De acordo com a assessoria, para apresentar toda as novidades de 2018, a Prefeitura de Caruaru vai preparar um grande arraial no dia 26 de abril, a partir das 19h, na Rua 3 de maio, berço do São João de Caruaru. Palhoção, quadrilhas, comidas gigantes, decoração junina e muito forró farão parte da festa de lançamento de toda a programação do São João deste ano.