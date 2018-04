Moradores de Caruaru relatam dificuldades no agendamento de consultas médicas através do 0800

NE10 Interior

Moradores de Taquara de Cima alegam que tentam marcar exames na rede municipal de saúde mas não conseguem. Foto: reprodução/TV Jornal

Moradores de Taquara de Cima, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, alegam que tentam marcar exames na rede municipal de saúde mas não conseguem, porque o serviço do 0800 só aceita ligações através do telefone fixo.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Caruaru informou que a comunidade de Taquara de Cima é coberta por uma equipe da estratégia de saúde da família, que faz o encaminhamento necessário para o paciente, por causa disto não é necessário a ligação através do 0800.







Para as áreas que não são cobertas pela estratégia de saúde da família, a nota reconhece a dificuldade da marcação e informa que um estudo está sendo feito para viabilizar uma melhor forma de fazer as marcações das áreas descobertas.