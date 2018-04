Identificado o corpo encontrado em Gameleira

NE10 Interior

Polícia Civil vai investigar o caso. Foto: reprodução/Google Maps

Um corpo com marcas de tiros foi encontrado na terça-feira (17) em Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco. Não foi informado se a vítima era um homem ou uma mulher.







De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, encontraram o corpo perto da BR-101. A vítima apresentava ferimentos.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi identificada como José Jorge de Santana, de 43 anos, que morava no município de Garanhuns, também no Agreste. Ainda de acordo com o IML, o corpo possuía sinais de tortura, facadas e tiros, o processo de reconhecimento foi realizado por uma irmã da vítima. Após todas as perícias, o corpo da vítima foi liberado, e levado pela família, a delegacia de Palmeira dos Índios vai investigar o caso.