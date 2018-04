Filmes nacionais serão exibidos gratuitamente em Caruaru no Cine Sesc

NE10 Interior

Filmes serão exibidos no Teatro Rui Limeira Rosal, às quartas-feiras, gratuitamente em três horários 9h30, 15h e 19h30. Foto: Divulgação/Assessoria

A partir desta quarta-feira (18/4) e no dia 25 de abril vão acontecer quatro sessões do projeto Cine Sesc, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A programação traz,respectivamente, uma animação e três títulos nacionais: “Abril e o mundo extraordinário”, “Não se preocupe, nada vai dar certo”, “Eu e meu guarda-chuva” e “Os penetras”. A entrada para o público infantil e adulto no Teatro Rui Limeira Rosal é gratuita.

Nesta quarta-feira (18/4), às 9h30 e às 15h, a animação “Abril e o mundo extraordinário”, dirigida por FranckEkinci e Christian Desmares, com classificação livre, estará em exibição. O enredo apresenta o mistério do desaparecimento de cientistas franceses, durante 70 anos, sem motivo aparente. A história muda quando os pais da protagonista Avril (Marion Cotillard) somem e a filha decide procurá-los.

No mesmo dia, às 19h30, estará em cartaz “Não se preocupe, nada vai dar certo”, com direção de Hugo Carvana. A película narra a história de Lalau (Gregório Duvivier) que se apresenta pelo interior do Brasil com seu show de piadas que tem como tema principal o seu pai, Ramon Velasco (Tarcísio Meira), famoso por seus trambiques. A classificação indicativa é de 14 anos.







Já no dia 25 de abril, às 9h30 e às 15h, mais uma obra do cinema nacional: “Eu e meu guarda-chuva”, dirigido por Toni Vanzolini e com classificação livre. O menino Eugênio (Lucas Cotrim), de 11 anos, que jamais se separa de seu guarda-chuva herdado pelo seu avó, embarca numa grande aventura junto com seu amigo Cebola (Victor Froiman), no último dia de férias. Os dois precisam entrar na sombria casa onde fica sua nova escola para resgatar a grande paixão de Eugênio, Frida, que foi seqüestrada pelo fantasma do Barão Von Staffen (Daniel Dantas).

Encerrando a programação, um sucesso da comédia nacional “Os penetras” será exibido no mesmo dia, às 19h30. Dirigido por Andrucha Waddington, o filme conta a história de Marco Polo (Marcelo Adnet), sedutor e bem-humorado, que encontra Beto (Eduardo Sterblitch), tímido e inseguro, quando realiza um de seus golpes. Marco Polo, observando a boa situação financeira de Beto, promete ajuda ao novo amigo para reatar o namoro com Laura (Mariana Ximenes), sem saber que a jovem é tão manipuladora quanto ele.