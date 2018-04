Emissora de rádio é invadida por assaltante durante transmissão ao vivo em Caruaru

NE10 Interior

O radialista chegou a pedir socorro durante o programa ao vivo que apresentava. Foto: reprodução/Vídeo

A Rádio Cultura do Nordeste, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi invaidada por um assaltante na noite desta terça-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, ao saber que um homem armado havia invadido a emissora, um radialista que estava em um estúdio chegou a pedir socorro durante o programa ao vivo que apresentava.

Além de ouvido pelo rádio, o apelo do radialista também foi visto durante uma transmissão pelo Facebook. "Estamos pedindo segurança policial, quem estiver nos vendo ou ouvindo, envie mensagem para que o pessoal da polícia compareça com urgência. Companheiros avistaram uma pessoa armada aqui dentro da emissora", disse o comunicador.







Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime conseguiu fugir antes da chegada do efetivo. Ele conseguiu roubar um computador e não chegou a entrar no estúdio.

Veja o vídeo no momento da invasão: