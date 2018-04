Duplo homicídio é registrado em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade. Foto: arte/NE10

Um duplo homicídio foi registrado, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens, de idades não informadas,foram assassinados no bairro Dona Lica II, no centro da cidade. Ainda segundo a PM, as vítimas teriam passagem policial, mas não foi informado a motivação do crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil da cidade. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.