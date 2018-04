Curso gratuito de iniciação ao teatro será oferecido em Belo Jardim

NE10 Interior

As vagas são limitadas. Ao término do curso, os estudantes receberão um certificado. Foto: Divulgação/Assessoria

A Secretaria de Juventude e Trabalho de Belo Jardim, em parceria com a TOP TV, irá oferecer um curso gratuito de iniciação ao teatro, voltado a jovens de 13 a 25 anos. As inscrições devem ser realizadas de 23 até o dia 27 deste mês, na sede da secretaria, localizada na Rua Padre Pedro Paes, no Centro. Os interessados devem levar RG e CPF.

Segundo o secretário de Juventude e Trabalho, Neto Andrade, o curso auxilia os jovens no desenvolvimento da criatividade e da concentração. “O projeto desenvolverá encenações de histórias regionais, fortalecendo a nossa cultura e funcionando como uma ferramenta de comunicação e expressão. Muitos jovens são tímidos, tem medo de falar em público, e esse curso pode mudar isso”, explica.







De acordo com a assessoria, as vagas são limitadas. As aulas, que serão realizadas na sede da secretaria, começam no dia 1º de maio e ocorrerão sempre aos sábados, durante cinco meses. Ao término, os estudantes receberão um certificado.