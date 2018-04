Carga de medicamentos é recuperada na zona rural de Caetés

NE10 Interior

A carga foi avaliada em R$ 1,3 milhão. Foto: reprodução/Google Maps

A Polícia Militar encontrou uma carga de medicamentos avaliada em R$ 1,3 milhão em Caetés, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (17).

De acordo com a PM, o caminhão com os materiais tinha sido roubado na segunda-feira (16). O veículo foi localizado perto de uma casa abandonada na zona rural do município.

O veículo e a carga foram entregues à Delegacia de Polícia Civil do município. Ninguém foi preso pelo crime. O caso segue sob investigação.