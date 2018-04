Artistas locais são destaque na programação do Viva Dominguinhos em Garanhuns

NE10 Interior

Apresentações musicais contemplam os dois palcos do evento. Foto: Edméa Ubirajara — Secom/PMG e FH Studios

A programação da quinta edição do Viva Dominguinhos reúne diversos artistas que compõem o cenário local. De acordo com a assessoria, durante os três dias de programação, pelo menos um artista de Garanhuns sobe ao palco da Praça Mestre Dominguinhos, principal polo do evento que recebe também grandes nomes do cenário nacional. Outro local que celebra os artistas garanhuenses é o Palco Canta Dominguinhos, que dá início a sua programação na sexta-feira (20).

Quem abre o primeiro dia do evento é o cantor Mourinha do Forró, que é natural do município de Correntes, mas já reside há 16 anos em Garanhuns e possui 27 anos de carreira, tendo Dominguinhos como seu padrinho musical.

Na sexta-feira, a cantora Andrea Amorim sobe ao palco acompanhada da Orquestra Gold Hits, com uma proposta que une a diversidade dos ritmos regionais. No último dia de programação a garanhuense Kiara Ribeiro — que foi conduzida ao palco pela primeira vez pelo próprio Dominguinhos, e também conta com a participação do artista em alguns de seus trabalhos; realiza uma apresentação em homenagem ao cantor e compositor, com elementos cênicos que já são característicos em seus shows.







No Palco Canta Dominguinhos, localizado no Largo Colunata, a tradição é de enaltecer os ritmos nordestinos, que estarão representados pelas mais de 14 atrações que vão subir ao palco, sendo estes em sua grande maioria artistas de Garanhuns. Nesta edição, as atrações do polo na sexta-feira são: Projeto Roda de Sanfona, Orquestra de Sanfonas Garanhuns Dominguinhos, Messias Sanfoneiro e a Morena Forrozeira, Os Coroas do Forró, Valéria Santos, Ivan Maceió, Forró do Xeeh e Forró Pesado de Garanhuns.

A programação do sábado (21), recebe novamente o Projeto Roda de Sanfona, seguido pela intervenção feita pelos participantes da Caminhada do Forró. Logo após quem se apresenta é o Projeto Seu Domingu’s, seguido por Gena de Altinho, Mateus Cordeiro, Amanda Back, Nando Azevêdo e João Neto.