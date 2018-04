Adolescente é morto a tiros em Jupi

NE10 Interior

O caso segue sendo investigado. Foto: arte/NE10

Um adolescente de 16 anos foi assassinado nesta terça-feira (17) em Jupi, no Agreste do Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima havia saído de moto com um amigo, quando ambos foram perseguidos por dois homens em uma motocicleta, ao serem alcançados os suspeitos efetuaram diversos disparo de arma de fogo contra o adolescente. Ainda segundo a PM, o amigo do adolescente não foi ferido e os suspeitos fugiram do local.

O corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste, e o caso segue sendo investigado.