São João de Caruaru tem data confirmada e esquema de organização definido

Decreto estabelece parâmetros para a realização e organização da festa. Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, publicou informações sobre o São João 2018. Publicado no Diário Oficial de Caruaru , o decreto municipal, assinado pela Prefeita Raquel Lyra, estabelece parâmetros para a realização e organização da festa.

De acordo com o diário oficial, os festejos juninos acontecerão entre os dias 01 à 30 de junho, com cinco polos oficial: Polo Parques de Evento Luiz Gonzaga ; Polo Estação Ferroviária; Polo Azulão (Rua Armando da Fonte); Polo Alto do Moura; Polos Descentralizados na Zona Rural (Pau Santo, Rafael, Terra Vermelha, Gonçalves Ferreira, Peladas, Cachoeira Seca, Xicuru, Malhada de Barreira Queimada, Malhada de Pedra e Juá).

O diário oficial, aponta ainda a formação de um Comitê gestor formado exclusivamente para a produção do São João é composto por 25 coordenadores, representantes e presidente da fundação de cultura e turismo (FCTC), Leonardo Sanazar.







Segundo o documento, nenhum dos membros integrantes receberá remuneração adicional pela prestação de serviços.

Confira a composição do Comitê:

Presidente do Comitê Gestor – Leonardo Santos Salazar

Coordenador da Fundação de Cultura e Turismo – Maria Alves da Silva

Coordenador Geral de Shows – Fúlvio Wagner Lopes

Coordenador de Marcas Patrocinadoras – João Bezerra de Oliveira Melo Neto

Coordenador de Segurança – Luis Aureliano de Barros Correia

Coordenador de Trânsito – Roberto de Vasconcelos Bezerra

Coordenador de Serviços Elétricos – Humberto Correia Lima Junior

Coordenador de Limpeza Urbana – Matheus Silva de Freitas

Coordenador de Urbanismo e Infraestrutura – Nyadja Menezes Rodrigues

Coordenador de Imprensa e Comunicação – Hélio Júnior

Coordenador do Controle Interno – Angelo Dimitre Bezerra Almeida da Silva

Coordenador de Assuntos Jurídicos – Túlio Frederico Tenório Vilaça Rodrigues

Coordenador de Barracas e Restaurantes – Zaldo Menezes de Carvalho

Coordenador de Vigilância Sanitária – Paulo Florêncio

Coordenador de Saúde – Ana Maria Martins Cézar Albuquerque

Coordenador de Desenvolvimento Social – José Fernando da Silva

Coordenador de Políticas para Mulher – Maria Perpetua Socorro Dantas Jordão

Coordenador de Sustentabilidade Rural – José Carlos Nunes de Menezes

Representante do Conselho Tutelar – Izaira Paula Maciel Casé

Representante do Conselho Municipal de Política Cultural – Maria do Socorro Maciel

Representante do PROCON – Nyverson Ferreira Moura

Representante do TJPE – Dr. Marupiraja Ramos Ribas

Representante do 4º BPMPE – Tenente-Coronel Tibério César

Representante do BIESPE – Tenente-Coronel Menezes

Representante do CATCBPE – Major Osthervald da Silva Júnior

Representante da Polícia Civil – Dra. Polyanne Farias

Decreto

“O perímetro do São João constitui área exclusiva para as empresas apoiadoras ou patrocinadoras oficiais do evento divulgarem ou comercializarem suas marcas, estando vedado, na referida área e durante os festejos juninos, qualquer tipo de propaganda, publicidade, patrocínio, ação promocional, apoio ou merchandising que não esteja expressamente autorizado pelo Comitê Gestor do São João”, aponta o decreto.

