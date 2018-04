Ranking de habilitados no edital do São João Caruaru está disponível

NE10 Interior

As propostas foram analisadas de acordo com categorias. Foto: Arnaldo Felix

Já está disponível, no site oficial da Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o ranking com as propostas habilitadas no edital de convocatória de artistas para o São João 2018, que será realizado de 1º a 30 de junho.

De acordo com assessoria, as propostas foram analisadas de acordo com categorias. A comissão de seleção, composta por quatro representantes do Conselho Municipal de Política Cultural junto a quatro representantes do poder público municipal, agrupou as propostas em gêneros para que fossem julgadas entre si. Os artistas selecionados ainda não fazem parte da programação oficial do evento, cuja grade será formada de acordo com a nota de cada classificado.







Após o contato da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru com os artistas selecionados, aqueles que não se manifestarem ou não se adequarem à data da apresentação e valor negociado serão considerados desistentes, dando espaço ao artista que tiver nota aproximada. O resultado do ranking está disponível no site oficial da Prefeitura de Caruaru (www.caruaru.pe.gov.br). A programação completa do São João será divulgada até o fim deste mês.