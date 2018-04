Professor é baleado no rosto em tentativa de assalto na BR-104

NE10 Interior

Vítima foi abordada pelos suspeitos enquanto trafegava pela via. Foto: Reprodução/Google Maps

Um professor, de idade não informada, foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto nesta segunda-feira (16), na BR-104, entre Panelas e Cupira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com Polícia Civil, o professor foi baleado no rosto, próximo a boca, após ser abordado por suspeitos enquanto trafegava pela via.

O professor está internado no Hospital Santa Efigênia, em Caruaru. A Polícia Civil está investigando o caso.