Pedestres reclamam da falta de faixas de segurança em ruas de Caruaru

Pedestres alegam que em muitos pontos da cidade faixas de segurança estão apagadas. Foto: Reprodução/TV Jornal

Os pedestres de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão sofrendo com a falta de faixas para que eles atravessem as ruas. A equipe de reportagem da TV Jornal fez um giro no centro da cidade para mostrar como está a situação.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

A Destra informou que o processo de licitação já saiu, e em um prazo de 30 dias devem iniciar o cronograma das pinturas das faixas.