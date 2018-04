Cemitério da zona rural de Caruaru está superlotado

NE10 Interior

Foto: Reprodução/TV Jornal

O Cemitério do Sítio Serra Velha, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está superlotado. Os moradores do terceiro distrito estão preocupados, porque estão tendo problemas para conseguir enterrar seus entes queridos.

